شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تقسيمة مصغرة للاعبين بقيادة كارتيرون واستشفاء الأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية بعد انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة عقب المباراة الودية أمام فريق الأمل بالنادي، وخضع كل من: حازم إمام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر وأحمد عيد وحميد أحداد وحمزة المثلوثي وأيمن حفني ومحمد عبد السلام لتدريبات بدنية تحت قيادة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق. بينما أدى باقي اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة أسوان أمس تدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم بالنادي، وأجرى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة مصغرة خلال التدريبات.

وضمت التقسيمة فريقا مكونا من: محمد عواد ومحمد عبد السلام وحازم إمام وأحمد عيد وحميد أحداد، في مواجهة فريق يضم كلا من: محمد أبو جبل وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر وأيمن حفني.

كما تبادل محمد حسام "بيسو" وحسين فيصل ويوسف أسامة نبيه المشاركة في التقسيمة مع زملائهم، ويؤدي باقي لاعبي الزمالك، الذين خاضوا مباراة أسوان أمس التي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح الفارس الأبيض تدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.