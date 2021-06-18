شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل ارسال القسط الأخير من صفقة طاهر للمقاولون إلى أول يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأ مسئولو النادي الأهلي إرسال الدفعة الأخيرة من صفقة طاهر محمد طاهر والتي كان من المقرر إرسالها إلى نادي المقاولون العرب منتصف يونيو الجاري، إلى الأول من يوليو المقبل.

وأكد محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قوة العلاقات التي تربط بين الأهلي والمقاولون، مشيراً إلى أن هناك دفعة أخيرة من أموال صفقة طاهر محمد طاهر سيتم سدادها منتصف يونيو الجاري.

وقال عادل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": علاقتنا بالأهلي مميزة وقوية وهناك بعض الأمور التي تم وضعها في عقد طاهر مثل مشاركته في المباريات وتسجيل الأهداف والفوز بالبطولات واللعب للمنتخب الأول والأولمبي، ونحصل على قيمة مالية في حال شارك اللاعب في 70% من المباريات خلال الموسم الأول و60 % في الموسم الثاني.

وانضم طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي في بداية الموسم الجاري، بعد تألقه مع المقاولون العرب، حيث أصبح اللاعب ضمن العناصر المؤثرة في تشكيل الفريق الأحمر.

وكشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن خطة النادى لتطعيم العاملين بقلعة الجبل الأخضر وفريق الكرة بلقاح كورونا، وقال عادل فى تصريحات خاصة، إنه تم تسجيل أسماء جميع العاملين بالنادى، وكل من يتعاملون مع لاعبى الفريق الأول، فى كشوفات الراغبين بالحصول على لقاح كورونا.

وأضاف عضو المقاولون، أن حصول الفريق الأول على اللقاح مرتبط بالاتفاق مع اتحاد الكرة والتنسيق مع وزارة الصحة من أجل حصول جميع اللاعبين على اللقاح.