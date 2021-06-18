شكرا لقرائتكم خبر عن "جنش" يقترب من الاستمرار "أساسيًا" فى حراسة مرمى الزمالك أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، استمرار الاعتماد على محمود جنش، حارس مرمى الأبيض، فى مباراة الفريق المقبلة أمام مصر المقاصة فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، وذلك بعدما ظهر بمستوى جيد خلال مشاركته أساسيًا فى مباراة الزمالك وأسوان، التى أقيمت مساء الخميس الماضى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

ويفضل الجهاز الفنى للزمالك، استمرار الدفع بمحمود جنش فى المباراة المقبلة أمام المقاصة، خاصة فى ظل سعى الأبيض للفوز بالمباراة المرتقبة كونها فاصلة فى مشوار الفريق فى البطولة المحلية التى يسعى للمنافسة على تحقيق لقبها، حيث حرص كارتيرون على الحديث مع اللاعبين للتأكيد عليهم على ضرورة غلق ملف مباراة أسوان بالدورى والتركيز على المباراة المقبلة، وتحقيق الفوز خلالها، وذلك بعدما شارك على حساب عواد الذي تم استبعاده من مباراة أسوان لأسباب عقابية.

كما استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عودة محمود علاء مدافع الفريق لقيادة خط الدفاع فى المواجهة المقبلة أمام مصر المقاصة، وذلك بعدما اكتفى كارتيرون بتواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء أمام أسوان، فى المباراة التى جمعت بينهما أول أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ستاد القاهرة، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد.

وجاء قرار كارتيرون بتواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء أمام أسوان للرؤية الفنية لعودة اللاعب من إصابة لذا فضل البدء بمحمود الونش وإلى جواره محمد عبد الغنى والذى سيحتفل بزفافه، اليوم السبت، وذلك بعدما انتهى اللاعب من المشاركة أساسيًا مع الأبيض فى مباراته مع أسوان وبذلك سيعود محمود علاء لقيادة الدفاع الأبيض أمام المقاصة إلى جانب الونش فى كأس مصر، بعدما واصل الفريق تصدره جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وهُزم في مباراتين، فيما سجل لاعبيه 47 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية لتحقيق اللقب المحلى للمرة الثالثة عشر فى تاريخه.