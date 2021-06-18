شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض النصر السعودي .. الزمالك يفاوض الونش للتجديد وغلق ملف الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادي الزمالك خط المفاوضات مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق، بعد تلقي فاكسا رسميا من نادي النصر السعودي، يطلب فيه التعاقد مع الونش، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ولم تكمن مفاوضات مسئولو الزمالك مع الونش بخصوص مناقشة العرض السعودي، وإنما لمناقشة ملف تجديد عقده وتعديل راتبه حيث يستبعد النادي الأبيض فكرة الاستعناء عن اللاعب نهائيا في الوقت الحالي.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، عن دخول محمود الونش دائرة اهتمام أكثر من نادي خليجي في الميركاتو الصيفي، قبل وصول عرضا رسميا من نادي النصر السعودي.

ويرفض مسئولو الزمالك مبدأ رحيل الونش بشكل نهائي نظرا حاجة الفريق لجهوده، لذا قرر مسئولي القلعة البيضاء، عقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، والتفاوض حول تجديد عقده الحالي ورفع قيمته المالية لينضم للاعبي الفئة الأولي بالفريق.

وأعلن محمود الونش في تصريحات سابقة أن عقده مع الزمالك ممتد لموسمين مقبلين وأنه يشعر براحة كبيرة داخل النادي، ولن يرحل إلا من خلال القنوات الرسمية وحال موافقة ناديه، مرحبا بالبقاء داخل القلعة البيضاء لنهاية مسيرته الكروية.