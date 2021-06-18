شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يشارك في جزء من مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمباراة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جانب من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي غدا السبت.

واستكمل بيكهام فقرات المران منفردا تحت إشراف إخصائي التأهيل بالفريق، حيث يعاني من إجهاد خفيف في الضامة، وخضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران، وفضل الجهاز الطبي أن يستكمل اللاعب المران منفردا تحت إشراف إخصائي التأهيل.

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء غد السبت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.