شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهزم الأولمبى و4 نقاط تفصله عن العودة للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع فريق حرس الحدود خطوة كبيرة في طريق العودة للدورى الممتاز في الموسم المقبل، بعدما تخطى عقبة الأولمبي وفاز بعليه بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة "بحري والإسكندري"، في الجولة الثامنة والعشرون من دورى القسم الثانى.

سجل هدف حرس الحدود الوحيد اللاعب غريب ياسر، ويتبقى للفريق مباراتين يحتاج فيهما إلى 4 نقاط لضمان التأهل رسميا لدوري الأضواء والشهرة.

بهذه النتيجة يتصدر فريق حرس الحدود ترتيب فرق مجموعة بحرى برصيد 61 نقطة ، يليه فاركو ثانيا برصيد 58 نقطة، والاولمبى 49 نقطة فى المركز الثالث .

وجاءت نتائج باقي مباريات المجموعة التي أقيمت كلها في توقيت واحد، عصر اليوم، الجمعة كالتالي.

فاركو 3 / 1 سبورتنج السكندري.

المنصورة 1 / 0 مالية كفر الزيات.

بلدية المحلة 0 / 0 أبو قير للأسمدة.

كفر الشيخ‏ 1 / 1الجزيرة المطروحي.

الأوليمبي 0 / 1 حرس الحدود.

دكرنس 1 /2 ألعاب دمنهور‏.

الحمام 0 / 0 بني عبيد.

الرجاء المطروحي 2 / 2 بيلا.