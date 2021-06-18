شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر بعد هدفه بالمقاصة: الفترة المقبلة فى الاتحاد السكندري تحتاج "رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، سعادته، بالهدفين الرائعين الذان سجلهما أمس في مرمى المقاصة في اللقاء الذي انتهى بفوز زعيم الثغر بهدفين دون مقابل قائلا: "مش مهم مين يجيب الهدف، المهم الفريق يكسب".

وتابع قمر في تصريحات مصورة نشرها الموقع الرسمي للنادي السكندري: "طالما كل اللاعيبة رجالة، مش مهم إن كنت أنا صاحب الهدف أو أي لاعب أخر، ونحتاج دعم الجماهير بصفة مستمرة في الفترة المقبلة".

وأضاف مهاجم الاتحاد السكندري: "بتمنى للاتحاد السكندري كل خير، مقبلين على فترة صعبة، وثقتي في جماهير الإسكندرية غير محدودة، ونتمنى استمرار هذ الدعم حتى نحقق أهدافنا".

وتغلب فريق الاتحاد السكندرى على نظيره مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى، أمس الخميس، التى أقيمت على إستاد الإسكندرية.

سجل الأهداف للاتحاد السكندرى خالد قمر فى الدقائق 9 و23 بينما سجل للمقاصة باسم مرسى فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندرى رصيده بجدول ترتيب الدورى إلى 37 نقطة، بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 36 بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً وما زال لديه مباراة مؤجلة.