شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مران الأهلي الأخير برادس قبل مواجهة الترجي غدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق مران الأهلي الأخير على الملعب الرئيسي باستاد حمادي العقربي استعدادا مواجهة الترجي التونسي غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على فيس بوك بث مباشر لانطلاق مران الفريق الأحمر الأخير على ملعي راس قبل مواجهة الترجي غدا.

وبدأ الجهاز الفني الاجتماع بجلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي للتحدث عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة وخطة الفريق الأحمر.

وشهد المران الختامي مشاركة كل اللاعبين وتأكد جاهزية كل اللاعبين المتواجدين بالقائمة للمشاركة في مباراة الغد، فيما سيتحدد موقف أحمد رمضان بيكهام من جاهزيته للمشاركة في مباراة الغد مع انتهاء المران.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلى، خلال حضوره الاجتماع الفني الخاص بمباراة الترجي والأهلي، على ضرورة التأكد من عمل الـ«var» في المباراة، وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وفقا لما هو متبع في المباريات الإفريقية المحدد العمل فيها بتقنية الـ« var».

وشدد مدير الكرة خلال حضوره الاجتماع الفني الذي جرى ظهر اليوم بفندق الترجي التونسي على ضرورة التأكد من عمل تقنية الـ«var» وبجودة ودقة عالية خلال المباراة؛ وذلك حفاظا على حقوق الفريقين.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء غدٍ السبت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويخوض الأهلي مباراة الترجي مرتديا الزي الأزرق، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة، الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

وعُقد الاجتماع الفني في فندق الترجي بحضور وفد الفريق التونسي، ومراقب المباراة وحكم ومنسق المباراة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وشهد الاجتماع الفني للمباراة الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية والتنظيمية، ومن بينها زي الفريقين في مواجهة الغد، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة، حيث تم الاتفاق عن ارتداء الأهلي للزي الأزرق بالكامل، فيما يرتدي الترجي زيه التقليدي.