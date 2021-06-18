شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: ودية الأمل مفيدة.. والجهاز الفنى يتابع العناصر المميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رضاءه عن تجربة الفريق الودية أمام فريق الأمل بالنادى والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة اليوم الجمعة.

أضاف نبيه بعد المباراة: "التجربة كانت مفيدة، وخوض اللاعبين الصغار للمباريات الودية يمنح الجهاز الفني رؤية أكبر لمتابعة العناصر المميزة"، كما أشار نبيه إن عناصر فريق الأمل متميزة ولديهم الفرصة في التواجد مع الفريق الأول لأنها سياسة الجهاز الفني.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق الأمل بهدف لكل فريق في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة، وسجل محمد أشرف "روقا" هدف التقدم الفريق في الدقيقة 55 من عمر المباراة بتسديدة من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالحائط البشري ثم سكنت الشباك، وتعادل فريق الأمل في الدقيقة 60 عن طريق محمد حمدي من ضربة رأسية في مرمى محمد قنديل حارس مرمى 99 الذي شارك مع الفريق الأول.

وشهدت المباراة تجربة العديد من عناصر فرق الشباب بالنادي في إطار سياسة الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون متابعة اللاعبين الناشئين.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.