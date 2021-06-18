شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يتصدر والترسانة يهزم بورتو في جولة مثيرة بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل كوكاكولا المنتعش بقيادة مدربه تامر مصطفي تحقيق الانتصارات والاستمرارية على المقاتلة لتحقيق حلم الصعود للممتاز، بعد الفوز 2-1 عن طريق جون إيفري وجابر سالم ليرتفع رصيدة إلي 46 نقطة في الصدارة، على حساب بورتو السويس الذي كان يتصدر البطولة منذ الاسبوع السابع.

وحقق فريق الترسانة فوزا مثيرا على بورتو السويس متصدر جدول المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني، بهدفين دون مقابل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرون.

الهزيمة حرمت فريق بورتو السويس من حسم التأهل مبكرا لدوري الأضواء والشهرة، ليفقد الصدارة برصيد 45 نقطة، بينما رفع الترسانة رصيده لـ39 نقطة، ويرتقى للمركز الخامس.

وجاءت نتائج المجموعة كالتالي:

الترسانة 2 / 0 بورتو السويس.

طنطا‏ 1 / 2 كوكا كولا.

السكة الحديد 3 / 2 النجوم.

منتخب السويس 0 / 1 سرس الليان.

بتروجيت 3 / 1 القناة.

الداخلية 0 / 0 جمهورية شبين.

الزرقا 1 / 1 زد اف سي.

المريخ 0 / 1 النصر.