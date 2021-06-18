شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يكشف لنجوم الأهلى "نقطة ضعف" الترجى قبل موقعة رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبيه بإستغلال الكرات الثابتة التى تتاح لها خلال مواجهة الترجى التونسى بإعتبارها أحد أهم نقاط الضعف فى صفوف بطل تونس الذى لايجيد لاعبيه التعامل مع هذه الكرات ، ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلائم مع طريقة لعب الترجى بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه، وأبرزها التصويب المباشر على المرمى والهجمات المرتدة السريعة، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع الترجى وهز شباكه لتعزيز أمال المارد الأحمر في بلوغ المباراة النهائية لدوري الابطال للموسم الثانى على التوالي.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة على ستاد رادس، استعدادا لمباراته ضد الترجى التونسى المقرر لها السادسة مساء غداً السبت على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الابطال الافريقى، حيث يضع بيتسو موسيماني الرتوش الأخيرة على خطة مباراة الغد وطريقة اللعب التي سيعتمدها في مواجهة بطل تونس.

سبق للأهلي أن التقى مع الترجي 10 مرات في بطولات إفريقيا بواقع 20 مباراة بين الفريقين، التفوق في المواجهات المباشرة جاء في صالح الأهلي الذي فاز في 8 مباريات وخسر أمام الترجي 4 مرات، وتعادل في 8 مباريات وسجل الأهلي 24 هدفًا، في المقابل سجل الترجي 19 هدفًا.