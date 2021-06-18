شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه مهاجم الزمالك فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمشاركة اللاعبين في التقسيمة الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خلال التدريبات مساء اليوم الجمعة بملعب النادي، وشارك نبيه في التقسيمة كرأس حربة، وسجل أكثر من هدف بطريقة مميزة.

أدى يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الزمالك تدريبات خفيفة بالكرة على هامش المران، وخضع أوباما برفقة اللاعبين الأساسيين في مباراة أسوان الأخيرة لتدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

وجاء حرص أوباما على خوض تدريبات خفيفة بالكرة من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية، كما شارك أوباما في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان عدد من لاعبي الفريق أدوا تدريبات بدنية بعد انطلاق المران، وخضع كل من: حازم إمام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر وأحمد عيد وحميد أحداد وحمزة المثلوثي وأيمن حفني ومحمد عبد السلام لتدريبات بدنية تحت قيادة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق. بينما أدى باقي اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة أسوان أمس تدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم بالنادي، وأجرى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة مصغرة خلال التدريبات.

وضمت التقسيمة فريقا مكونا من: محمد عواد ومحمد عبد السلام وحازم إمام وأحمد عيد وحميد أحداد، في مواجهة فريق يضم كلا من: محمد أبو جبل وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر وأيمن حفني.

كما تبادل محمد حسام "بيسو" وحسين فيصل ويوسف أسامة نبيه المشاركة في التقسيمة مع زملائهم، ويؤدي باقي لاعبي الزمالك، الذين خاضوا مباراة أسوان أمس التي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح الفارس الأبيض تدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.