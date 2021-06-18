مصدر لمصراوي: شركة أمبرو سلمت الأهلي مكافآت قيمتها 1.5 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حصول النادي على مليون و 500 ألف جنيه من شركة امبرو المسؤولة عن تصميم ملابس الفريق.

وأكد المصدر الذي تحفظ عل ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النادي سيحصل على مكافأة قدرها لـ 1.5 مليون جنيه من شركة أمبرو بعد الانجازات التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف، أن تلك المكافأة جاءت بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا والدوري والكأس وثالث العالم وأخيرا السوبر الأفريقي وفقا للعقد بين الطرفين.

وأشار إلى أن مكافأة السوبر الإفريقي قيمتها ٧٠٠ ألف جنيه، والـ 800 ألف جنيه الأخرى ستوزع على باقي البطولات وثالث كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غدٍ السبت، على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويدخل الأهلي مباراة الترجي، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية في رادس؛ لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم26 من الشهر الجاري بالقاهرة.