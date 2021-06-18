الأهلي يقترب من صفقته الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

صرح مصدر بالنادي الأهلي، أن إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء اقتربت من ضم اللاعب كريم فؤاد من جانب نادي نجوم المستقبل خلال فترة الانتقالات الحالية.

المصدر قال خلال تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الجمعة، إن صفقة كريم فؤاد وصلت لمراحل متقدمة، لافتًا إلى أن هناك ما يتبقى فقط بعض الأمور الخاصة حول دفع القيمة المالية التي تم الاتفاق عليها.

ويلعب كريم فؤاد حاليًا في صفوف إنبي على سبيل الإعارة حيث كان يمتلك النادي البترولي أحقية التعاقد مع اللاعب بشرط دفاع 15 مليون جنيه وهذا ما أدى إلى تعطيل الصفقة.

المصدر تحدث عن ملف آخر وتحديدًا مستقبل أليو ديانج مع الأهلي، موضحًا أن تم إخطار مسئولي نادي العين الإماراتي بغلق هذا الملف في الفترة الحالية بناء على تعليمات من محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة.

وشهدت الفترة الماضية وجود رغبة من جانب العين الإماراتي للتعاقد مع متوسط الميدان الدولي المالي في الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة الترجي الرياضي التونس مساء غدٍ السبت ضمن حسابات دور الذهاب من دور نصف النهائي بمسابقة

دوري أبطال أفريقيا.