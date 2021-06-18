مصدر يوضح لـ"الخليج 365" مستقبل بادجي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن السنغالي أليو بادجي سيصل له عرضين من أوروبا وتحديدًا من فرنسا وبلجيكا للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" مساء اليوم الجمعة، أن بادجي أخطر مسئولي الأهلي بأن هناك عرضين سيصلوا للنادي خلال الأيام المقبلة من أجل ضمه.

وأوضح المصدر، - الذي رفض ذكر اسمه - أن باجي لا يفضل الذهاب للدوريات العربية، مؤكدًا أن المهاجم السنغالي يبحث عن عروض الرحيل لأوروبا فقط.

وأشار المصدر، إلى أن بادجي تعامل بمنتهي الاحترام مع الأهلي حيث خرج اللاعب للإعارة إلى فريق أنقرة جوتشو التركي وبعد انتهاء الإعارة طلب الحصول على أجازة قضاها في بلاده.

وأصبح بادجي خارج حسابات الأهلي منذ تولي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني القيادة الفنية للفريق الأحمر حيث خرج اللاعب لفريق أنقرة جوتشو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان صاحب الـ23 عامًا انتقل إلى صفوف الانتقالات الشتوية قبل الماضية من فريق رابيد فيينا النمساوي في صفقة قدرت بـ2 مليون دولار.

ولعب بادجي 25 مباراة مع الأهلي في كافة المسابقات سجل من خلالها أربعة أهداف وصنع 8 أهداف حاسمة.