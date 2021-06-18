إريكسن يغادر المستشفى ويزور معسكر الدنمارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

غادر الدنماركي كريستين إريكسن المستشفى بعد الخضوع إلى عملية جراحية ناجحة وتحسن حالته بعد تعرضه إلى أزمة قلبية في أول مباراة له في يورو 2020.

وزار إريكسين معسكر منتخب الدنمارك بعد خروجه من المستشفى قبل أن يتجه إلى منزله لقضاء الوقت مع أسرته من أجل مزيد من التحسن لحالته الصحية.

ووجه إريكسن رساله جاء بها :"أشكركم على هذا الكم الضخم من الرسائل والأمنيات، لقد كان أمراّ مذهلاً رؤية كل هذه المشاعر".

وأضاف نجم الدنمارك :"العملية الجراحية تمت بنجاح، وتحسنت حالتي، من الرائع رؤية زملائي من جديد بعد المباراة الرائعة التي لعبوها بالأمس (ضد بلجيكا)".

وأنهى إريكسين :"لا أحتاج لأقول أنني سأدعمهم في مباراة الاثنين المقبل ضد منتخب روسيا".