الشناوي: الأهلي جاء من أجل الفوز في رادس.. وموسيماني مدرب كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد النادي الأهلي أن فريقه سيلعب في رادس أمام الترجي من أجل تحقيق الفوز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفاً على ملعب رادس لمواجهة الترجي أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة لمواجهة الفريق في مصر من أجل المباراة النهائية.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال الشناوي :"نسعى للتأهل إلى المباراة النهائية، سنلعب من أجل الفوز على الترجي وتحقيق الانتصار في ملعب رادس".

وعن منافسه قال حارس الأهلي :"الترجي فريق كبير يضم مجموعة متميزة من اللاعبين، لكن الأهلي يكمل مسيرة الأجيال السابقة المميزة".

وأنهى الشناوي بالحديث عن مدربه الجنوب إفريقي :"بيتسو موسيماني مدير فني كبير، أضاف لنا الكثير، ونحن الآن مستعدون للمباراة".