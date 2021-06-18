كاف يوافق على حضور 5000 مشجع في مباراة الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موافقته على حضور 5000 مشجع لمباريات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الترجي التونسي نظيره الأهلي، عند السادسة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الدور ذاته كما يستضيف الوداد المغربي نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ونوه الاتحاد الأفريقي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الجمعة، إلى أن موافقة جاءت بناءً على طلب من الاتحاد المضيف وموافقات الجهات الحكومية والصحية في تونس والمغرب.

وأتم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بيانه بالتشديد على أنه يجب اتباع جميع الاحترازات الطبية في جميع الأوقات فيما يتعلق ببروتوكولات CAF Covid-19 الصحية.