موسيماني يتحدث عن موقف أفشة من مباراة الترجي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، أن كرة القدم لعبة الاحتمالات والمباراة أمام الترجي التونسي ستنتهي في القاهرة وليس في مواجهة الذهاب بتونس.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي التونسي :" استقبال الأهداف لم يحدد من المتأهل في مباراة الذهاب، فأمامنا مباراة عودة وفي المباراة الماضية الترجي استقبل هدفين في الذهاب وعوض في مباراة الإياب".

وعن موقف اللاعب محمد مجدي أفشة من التواجد في المباراة علق مدرب الأهلي قائلا:" الأهلي نادي كبير ولم يقف على أحد".

وأضاف:" أفشة لاعب كبير لكن لن نقف عليه سنتناقش مع الطبيب اليوم وسنرى ماذا سيحدث".

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد السبت، على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل مباراة العودة المقرر إقامتها يوم26 يونيو الجاري بالقاهرة.