الزمالك يتعادل مع فريق الأمل وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

تعادل فريق الزمالك مع فريق الأمل بهدف لكل فريق في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وسجل هدف التقدم للزمالك، محمد أشرف "روقا" في الدقيقة 55 بتسديدة من ضربة حرة من حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالحائط البشري ثم سكنت الشباك، قبل أن يتعادل فريق الأمل في الدقيقة 60 عن طريق محمد حمدي من ضربة رأسية في مرمى محمد قنديل حارس مرمى 99 الذي شارك مع الفريق الأول.

وشهدت المباراة تجربة العديد من عناصر فرق الشباب بالنادي في إطار سياسة الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون متابعة اللاعبين الناشئين.

وتابع اللقاء كل من طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك وبدر حامد مدير قطاع الناشئين وجمال عبد الحميد المشرف العام على القطاع، كما حضر طارق مصطفى نجم الزمالك الأسبق ومدرب عام منتخب مصر .

ويقود فريق الأمل محمد مصطفى "ممس" ومعاونيه سامي عبد الحليم وأحمد محسن، وعادل المأمور مدربا للحراس.

وطلب الجهاز الفني لفريقي الزمالك والأمل، فترة توقف بعد مرور 30 دقيقة من المباراة؛ حيث حرص كارتيرون على إيقاف اللقاء لمنح تعليماته الفنية للاعبين وإبداء ملاحظاته على أداء الفريق.

وجاء تشكيل الزمالك للمباراة كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد قنديل

خط الدفاع: حاتم سكر – محمود علاء – حسام عبد المجيد – رضا محمد

خط الوسط الدفاعي: محمد أشرف روقا – حمدي علاء

خط الوسط الهجومي: محمود عبدالرازق “شيكابالا” – سيف جعفر – حسام أشرف

خط الهجوم: أسامة فيصل

وجاء تشكيل فريق الأمل للمباراة كالتالي:-

حراسة المرمى: سيد عطية

خط الدفاع: أحمد زكي – محمد عوض – أحمد رضا- حسام حسن

خط الوسط: يحيى مفتاح – إيهاب يوسف

خط الوسط الهجومي: سيف محسن – سيد عبدالله – مصطفى مدحت شعلة

خط الهجوم: أحمد محمد .

ويخوض الزمالك مباراة ودية الأمل بالنادي في إطار الاستعداد لمباراة مصر المقاصة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بدور ربع نهائي بطولة كأس مصر.