يورو 2020 | السويد تنتزع صدارة المجموعة الخامسة مؤقتًا بفوزها الصعب على سلوفاكيا

انتزعت السويد صدارة المجموعة الخامسة مؤقتًا، بفوزها الصعب على سلوفاكيا (1-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب غازبروم أرينا بمدينة سانت بيتيرسبرغ في روسيا، ضمن الجولة الثانية ببطولة يورو 2020.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب السويد أمام سلوفاكيا، صانع ألعاب نادي لايبزيج الألماني، إيميل فورسبيرج، في الدقيقة (77).

ورفعت السويد رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد سلوفاكيا عند 3 نقاط، وذلك قبل المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بين اسبانيا التي تمتلك نقطة واحدة في رصيدها، وبولندا خالية الوفاض حتى الآن.

ودخل منتخب السويد المباراة بالتشكيلة التالية: روبين اوليسن- ميكيل لوستيغ – ماركوس دانيالسون – فيكتور ليندلوف – لوديج اوجوستينسون – سيباستيان لارسون – ألبين ايكدال – كريستوفر اولسون – إيميل فورسبيرغ – ماركوس بيرغ – ألكسندر ايساك.

في المقابل، جاء تشكيل منتخب سلوفاكيا كالآتي: مارتين دوبرافكا – بيتر بيكاريك – لوبومير ساتكا – ميلان سكرينيار – توماس هوبكان – جورج كوتشكا – باتريك هرسوفيسكي – مارتين كوسيلنيك – ماريك هامسيك – روبرت ماك – آندري دودا.

وانطلقت صافرة بداية مباراة السويد وسلوفاكيا من الحكم الألماني “دانيال سيبرت” في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

ولم يشهد الشوط الأول أي فرصة خطيرة من جانب المنتخبين، حيث سيطرت السويد على الكرة، في ظل التراجع الكبير لمنتخب سلوفاكيا الذي دافع عن مرماه باستماتة.

السويد تنتفض

وفي الشوط الثاني، وبعد أخطر فرصة لصالح منتخب سلوفاكيا عبر رأسية المدافع لوبومير ساتكا، التي أبعدها الحارس روبين أولسن ببراعة قبل أن يعلن الحكم عن وجود تسلل، انتفضت السويد وشنت العديد من الغارات على مرمى السلوفاك.

والبداية كانت في الدقيقة (59)، حيث أرسل سيباستيان لارسون كرة عرضية من الجانب الأيمن قابله أوجوستينسون برأسية قوية تصدى لها الحارس دوبرافكا ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

وواصل منتخب السويد اعتماده على الكرات العالية، حينما جاءت عرضية من الجهة اليمنى أيضًا، أرتقى لها ألكسندر إيساك وضربها بالرأس قوية ولكن علت مرمى السلوفاك بقليل في الدقيقة (66).

وعاد إيساك للظهور من جديد، حينما أخترق منطقة جزاء منتخب سلوفاكيا من الجهة اليسرى قبل أن يطلق تصويبة قوية جدًا أبعدها دوبرافكا بتصدٍ رائع في الدقيقة (71).

وتحصل منتخب السويد على ضربة جزاء في الدقيقة (77)، بعدما روض البديل كوايسون كرة طولية في ظهر دفاعات سلوفاكيا وحاول مرواغة دوبرافكا قبل أن يتعرض للإعاقة.

تولى صانع الألعاب، إيميل فورسبيرج، تنفيذ ضربة الجزاء، وسجلها بنجاح في شباك دوبرافكا بصعوبة بالغة بعدما كان حارس مرمى نيوكاسل قريب من إبعادها.

وكان إيساك قريب للغاية من خطف الهدف الثاني لصالح منتخب السويد بعدها بدقائق قليلة، ولكن المدافع ميلان سكرينيار أبعد الكرة من أمامه ببراعة كبيرة، لتنتهي المباراة بفوز الأسكندنافيين على السلوفاك بهدفٍ دون رد.

شاهد فيديو اهداف مباراة السويد وسلوفاكيا في يورو 2020