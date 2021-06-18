شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المجر: نحتاج للحظ لتجاوز مجموعة الموت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ماركو روسي، مدرب المجر، أن لاعبيه سيبذلون قصارى جهدهم أمام فرنسا في مباراتهما بالمجموعة السادسة لبطولة أوروبا لكرة القدم في بودابست غدا السبت.

وقال روسي، في مؤتمر صحفي: «قيمة لاعبي منتخب فرنسا تعادل 15 ضعفا قيمة لاعبي منتخب المجر. تشكيلة فرنسا تبلغ قيمتها 900 مليون يورو مقابل 60 مليونا فقط للمجر، ولذا قد تشاهدون الفوارق في أرض الملعب».

والمجر خارج الترشيحات في «مجموعة الموت» التي تضم فرنسا وألمانيا والبرتغال لكنها تماسكت أمام البرتغال حاملة لقب بطولة أوروبا حتى الدقيقة 84 في المباراة الأولى يوم الثلاثاء، قبل أن تستقبل 3 أهداف في الدقائق الأخيرة.

وأوضح روسي، أن فريقه سيعول على الأرجح على الاستبسال الدفاعي أمام منافس آخر يملك قوة هجومية رهيبة.

وأضاف: «عندما تواجه لاعبين يملكون هذه السرعة فانك لا ترغب في منحهم مساحات. سنلعب أمام فرنسا مثلما فعلنا أمام البرتغال لكننا نحتاج إلى تقديم أداء لا تشوبه شائبة من كل الوجوه».

ولفت روسي إلى أن المجر تحتاج إلى الحظ أمام منافسين بهذا الحجم لتحقيق مفاجأة.

وختم: «نتمنى أن تغيب فرنسا عن حالتها الطبيعية غدا. نأمل في تحقيق نتيجة طيبة وأسعى لمواصلة التقدم في البطولة».