شكرا لقرائتكم خبر عن «مصيلحي» يدعم رزاق سيسيه قبل سفره إلى كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على زيارة الإيفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، وذلك عقب العملية الجراحية التي أجراها بالركبة مؤخرًا لرفع روحه المعنوية.

وأهدى رئيس الاتحاد السكندري باقة من الورود لـ«سيسيه»، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرته على العودة من جديد للملاعب مُتألقاً.

ومن المُقرر أن يغادر اللاعب مصر غدًا السبت، مُتجهًا إلى بلاده كوت ديفوار لاستكمال برنامج العلاج الطبي والتأهيل الذي سوف يستغرق ثلاثة أشهر.

يذكر أن سيسيه، تنتهي إعارته مع الاتحاد السكندري، في نهاية الموسم الجاري ليعود إلى نادي الزمالك.