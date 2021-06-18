شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تنهض من رماد الفشل إلى أضواء التألق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف روبرتو مانشينى توليه تدريب إيطاليا بأنه بدا مثل «نهاية العالم»، لكن الآن أصبح فريقه شجاعًا فى عالم جديد بعد الفوز الرائع 3- 0 على سويسرا، والتأهل إلى أدوار خروج المغلوب ببطولة أوروبا لكرة القدم.

وبعد توجيه تحذير بأداء رائع فى الشوط الثانى فى الفوز 3-0 على تركيا فى افتتاح البطولة حققت إيطاليا انتصارًا آخر بالنتيجة ذاتها وبأداء أفضل.

ومنح مانويل لوكاتيلى التقدم لإيطاليا فى الشوط الأول عندما بدأ وأنهى هجمة من الناحية اليمنى ثم أضاف هدفه الثانى بعد الاستراحة قبل أن يختتم تشيرو إيموبيلى الثلاثية قرب النهاية فى الملعب الأوليمبى بالعاصمة روما.

وكان لوكاتيلى، الذى لم يسبق أن أحرز هدفين فى مباراة واحدة من قبل، دليلًا على افتقار فريقه للاعبين البارزين لكنه يملك العديد من المواهب التى تسعى لترك بصمتها فى بطولة أوروبا بعد الفشل فى التأهل لكأس العالم 2018.

وخسرت إيطاليا أمام السويد فى ملحق تصفيات كأس العالم فى نوفمبر 2017 لتفشل فى التأهل للنهائيات للمرة الأولى منذ 1958، وبدأت عملية البحث عن الذات، وكان المدرب جيان بيرو فنتورا كبش الفداء ورحل عن المنتخب.

ولم يكن مانشينى، الفائز بالدورى الإنجليزى مع مانشستر سيتى، والدورى الإيطالى مع إنتر ميلان لكن وجهت إليه انتقادات بسبب أسلوبه الدفاعى، الأقرب لقيادة الثورة التى سعت إليها بلاده لكنه أثبت أنه كان الاختيار المناسب.

وربما بدأت إيطاليا التخلى عن نهجها الدفاعى تحت قيادة المدربين السابقين مثل أنطونيو كونتى لكن مانشينى نقلها إلى درجة أخرى بالاعتماد على ضغط متواصل لخنق المنافس فى نصف ملعبه.

روبرتو مانشينى - صورة أرشيفية

وربما أبقى مانشينى ثقته فى جورجيو كيلينى وليوناردو بونوتشى، يبلغ مجموع عمرهما 70 عامًا، وهما بجانب إيموبيلى وجورجينيو من نجوا من موقعة السويد وكانوا فى التشكيلة الأساسية ضد سويسرا.

كما يملك الفريق العديد من اللاعبين الذين يعززون الشجاعة والقوة البدنية للمنتخب.

فالهدف الأول ضد سويسرا كان مزيجًا من المهارة والسرعة والتفكير السريع من دومينيكو براردى الذى انطلق فى الناحية اليمنى ومر من مدافع وأرسل تمريرة منخفضة إلى لوكاتيلى زميله فى ساسولو والذى كان بدأ الهجمة.

وقدم لوكاتيلى، الذى أضاف الهدف الثانى بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، أداء قويًا جعل إيطاليا لا تشعر بغياب ماركو فيراتى الذى لم يشارك فى أول مباراتين بداعى الإصابة.

وشكل براردى خطورة فى الناحية اليمنى طيلة المباراة، كما كان ليوناردو سبيناتزولا، أحد أفضل اللاعبين فى مباراة تركيا، خطيرًا على الجانب الآخر وساهم فى أن تكون إيطاليا أول منتخب يحجز مكانه فى دور الستة عشر.

ولن يتطلع أى فريق لمواجهة إيطاليا فى أدوار خروج المغلوب.