شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تدرس حضور 10 آلاف مشجع «أوليمبياد طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية أن منظمى دورة الألعاب الأوليمبية يدرسون السماح بوجود عشرة آلاف مشجع فى أماكن إقامة الأوليمبياد بطوكيو.

وذكر تقرير نشرته صحيفة «ماينيشى شيمبون» أنه يتم التخطيط لاتخاذ القرار فى اجتماع، يُرجح أن ينعقد يوم الغثنين المقبل، يشارك فيه المنظمون المحليون والحكومات المحلية والحكومة الاتحادية واللجنة الأوليمبية الدولية.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» أن الحكومة تنوى عدم السماح ببيع المزيد من التذاكر عن التى بيعت بالفعل للبطولة، التى تُقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

وستكون كل الجماهير من مواطنى اليابان، خاصة أن الجماهير الأجنبية غير مسموح لها بالدخول بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تُقام دورة الألعاب وسط مفهوم نظافة صارم، حيث تعهدت اللجنة الأوليمبية الدولية والمنظمون المحليون بتنظيم آمن، وسط معارضة واسعة النطاق من الرأى العام.