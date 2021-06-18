شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات الأهلي في رادس .. تتويجان و 5 انتصارات و«ريمونتادا» تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا صوت يعلو فوق صوت موقعة رادس داخل الأوساط الكروية المصرية والتونسية، فيترقب كل من أنصار الأهلي والترجي مباراة الغد التي ستجمع الفريقين بملعب حمادي العقربي برادس، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي سبق وأن خاض 10 مواجهات على ملعب رادس قبل لقاء السبت، بواقع 8 أمام الترجي ولقاء وحيد أمام كل من الصفاقسي والأفريقي، وحقق المارد الأحمر الانتصار في 5 مباريات وخسر في مثلهم ولكن منها خسارة لم تؤثر على اجتياز عقبة صعبة بركلات الترجيح، بينما لم يعرف أبناء التتش معنى التعادل مطلقاً على أرضية هذا الملعب.

التقرير التالي نرصد من خلاله أبرز مشاهد الأهلي على ملعب 7 نوفمبر برادس.

أولاً: تتويجان تاريخيان في رادس

زيارة أولى للأهلي لملعب رادس ولكن يالها من زيارة وهو ضيف في موقف لا يُحسد عليه، يحتاح للانتصار وسط 60 ألف مناصر لمنافسه، الأهلي واجه الصفاقسي وهو مطالباً بالفوز إما التجريد من لقبه القاري، وذلك بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2006، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي (1-1) بالقاهرة، وفي الوقت الذي فقد أنصار القلعة الحمراء الأمل في العودة باللقب تأتي يسارية قاتلة من محمد أبوتريكة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لتسكن شباك الحارس التونسي، محرزاً واحد من أشهر وأغلى أهداف النادي على مدار تاريخه.

التاريخ يعيد نفسه عقب 6 أعوام، فيشهد ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2012 تعادل إيجابي جديد للفريق الأهلاوي على ملعبه أمام الترجي التونسي، ليعود الفريق الأحمر مجدداً لذكريات 2006 ويصبح مطالباً بتحقيق الانتصار كي يعانق أميرته السمراء المفضلة، ولم يكذب نجوم التتش خبراً فعزوفوا سيمفونية كروية ممتعة ولقنوا أبناء باب سويقة دورساً مجانية في فنون الكرة برادس ونزعوا اللقب بالفوز بهدفي جدو وسليمان.

ثانياً: ركلات ترجيح تكتم الأنفاس

في مواجهة مثيرة ومتقلبة يخسر الأهلي في الوقت البديل لمباراته أمام الأفريقي التونسي بهدفين لهدف في إياب ملحق الكونفدرالية الأفريقية 2015 بملعب رادس، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الأهلي في لقاء الذهاب بالسويس، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح ماراثونية تألق خلالها الحارس أحمد عادل عبدالمنعم ليعبر المارد الأحمر لمرحلة المجموعات بعد سيناريو مجنون.

ثالثاً.. ريمونتادا تاريخية في 2017

ظن الجميع أن الأهلي بات خارج السباق بدوري أبطال أفريقيا بنسختها الماضية 2017 بعد تسجيل الترجي هدفه الأول بالشباك الحمراء في لقاء رادس بعودة ربع نهائي المسابقة، عقب تعثر أهلاوي بالذهاب ببرج العرب بالتعادل (2-2)، إلا أن بطل مصر عاد من بعيد وسجل هدفين متتاليين عن طريق معلول وأجايي في «ريمونتادا» مثيرة، قطع بها تأشيرة التأهل للمربع الذهبي للمسابقة القارية.

رابعاً.. انتصار مستحق وهدف مبكر

لم تمر سوى 5 دقائق فقط من انطلاق صافرة لقاء الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بالكونفدرالية نسخة 2015 حتى تمكن الأهلي من التسجيل في شباك الترجي عن طريق جون أنطوي، حيث كان بمقدور المارد الأحمر الخروج فائزاً بعدد وافر من الأهداف خلال تلك المباراة لولا الرعونة في إهدار الفرص السهلة وإلغاء حكم المواجهة هدفاً صحيحاً لمصلحة أنطوي أيضاً.

خامساً.. انتصار خامس بقدم مغربية

فوز خامس للأهلي في رادس هذه المرة جاء بقدم المغربي وليد أزارو في لقاء الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا، في ولاية الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث مارس المارد الأحمر عاداته وعاد بالنصر الثمين من قلب رادس.