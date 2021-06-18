شكرا لقرائتكم خبر عن شباك هاييتي تتلقى أسوأ هدف نيران صديقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر شريط فيديو حارس هاييتي جوزو دوفيرجر وهو يعاني للإمساك بالكرة التي مررها له المدافع كيفن لافرانس والتي لا تبعد سوى سنتيمترات عن قدميه مرتين في مباراة أمام كندا ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

دخلت الكرة الشباك ووصف بأسوأ هدف «نيران صديقة» على الإطلاق.

الطريف أن دوفيرجر مولود في كندا واستدعي في 2016 للتقييم بمنتخب دون ال17 عاماً قبل أن يذهب لتمثيل هاييتي. ووصف الحارس بأنه الأسوأ على الإطلاق بعد هذا الخطأ الفظيع وانتهت المباراة 3 - صفر لكندا التي صعدت للدور الأخير من تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم على أمل المشاركة في المونديال لأول مرة منذ 1998.

وتستضيف كندا بالشراكة مع الولايات المتحدة والمكسيك مونديال 2026 ما يعني أن مشاركتها مضمونة كمضيف لكن مونديال قطر مهم لها لأنه الظهور الأول على الساحة العالمية منذ 23 عاماً.