شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد يتفوق على زوجة الأمير هاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفوق كتاب نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد «You Are Champion» (أنت بطل) الملهم للصغار على قصة «The Bench» (المصطبة ) الشعرية التي كتبتها ميجان ماركل زوجة الأمير هاري في قائمة أفضل 50 كتاباً الأكثر مبيعاً في إنجلترا.

وبيعت 10.564 نسخة من كتاب راشفورد وهو 3 أضعاف مبيعات قصة دوقة ساسكس التي كتبتها لهاري بمناسبة عيد الأب بعد شهر من ولادة طفلهما الأول آرشي فيما احتلت قصة «The Thursday Murder Club» المركز الأول للأسبوع الرابع لمؤلفها ريتشارد أوسمان.