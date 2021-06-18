رسميا.. جالاتا سراي يرفض مشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد.. وصلاح يضع شوقي غريب في ورطة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أرسل نادي جالاتا سراي التركي، خطابًا رسميًا إلى اتحاد كرة القدم المصري، يبلغه فيه بعدم موافقته على مشاركة مهاجم الفريق مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو 2020.

وكشفت صحيفة "الصباح" التركية، أن جالاتا سراي لا يرغب في مشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد مع المنتخب الوطني، وذلك بسبب مشاركة النادي الذي أنهى الدوري التركي الموسم الماضي وصيفا في الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام آيندهوفن الهولندي يوم 21 يوليو المقبل، والتي تتزامن مع التحضير لأولمبياد طوكيو ومباريات المجموعات.

صلاح يضع شوقي غريب في ورطة

من ناحية أخرى، أصبح محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، مهددا بالغياب عن صفوف المنتخب الأولمبي الذي يشارك في بطولة أولمبياد طوكيو 2020 المقرر انطلاقها الشهر المقبل في اليابان.

ووفقا للإعلامي مهيب عبدالهادي، بات صلاح بعيدا عن صفوف المنتخب الأولمبي، بسبب رفض ناديه التخلي عنه، بسبب تزامن فترة الاولمبياد مع التحضير للموسم الجديد، مما يصعب من مهمة شوقي غريب خلال البطولة خاصة وأن نجم ليفربول سيمنح صفوف المنتخب المصري دفعة فنية قوية داخل وخارج المستطيل الأخضر.

من جانبه، قال شوقي غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، إن الإعلان عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين فى الأولمبياد يكون 30 يونيو.

وأشار المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، إلى أن محمد صلاح ومحمد الشناوى ومصطفى محمد لاعبين على مستوى عالٍ، ونجوم كبار فى الكرة المصرية، كما أن مصطفى محمد من الفريق الأساسى، وأنه تم التواصل مع ناديه جالاتا سراى التركى لكى يتم استدعائه فى البطولة.

وأكد الكابتن شوقى غريب، أن المنتخب يسعى لتحقيق إنجاز كبير فى أولمبياد طوكيو، ويسعى لضم أفضل العناصر للمشاركة فى البطولة.

ولفت إلى أنهم خاطبوا نادى ليفربول لاستدعاء محمد صلاح بعد التأكد من رغبة صلاح للمشاركة، مضيفا أن المنتخب سيواجه الأرجنتين وإسبانيا، وأن هذه الفرق ستعانى مثلما نعانى بسبب وجود لاعبين محترفين بأعداد كبيرة.