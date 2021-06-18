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رئيس اتحاد الجمباز يفتتح بطولة كأس الفراعنة الدولية.. صور وفيديو

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القاهرة - سامية سيد - افتتح دكتور ايهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز ورؤساء الوفود المشاركة ،  بطولة "كأس الفراعنة" الدولية  للجمباز الإيقاعي على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر وتستمر لمدة 3 أيام ، بمشاركة 12 دولة وهم "أذربيجان - أوكرانيا - جورجيا - ملدوفا - اليونان - المجر - بولندا - إيطاليا - لبنان - روسيا - أوزبكستان - ومصر البلد المضيف" بإجمالي 373 لاعبًا.

 

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من كوفيد 19،  والتشديد  على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة، حيث تم إجراء مسحة طبية لجميع الوفود المشاركة في البطولة .

 

وأكد ايهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز في كلمته أن الاتحاد بذل مجهودًا كبيرًا لإدراج البطولة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة ،مشيراً إلى أن البطولة أخذت الطابع الرسمي بعد حصولها على التقييم الدولي كبطولة دولية للأندية.

 

وأضاف "أمين" أن مصر نجحت في إبهار العالم من خلال تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز الفني والذي أقيم على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 وحتى 7 يونيو الجاري، موجها الشكر الي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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