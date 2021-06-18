شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين بسبب المستحقات: الفلوس سهلة.. البطولات صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الكروي، خلال الساعات الماضية، لتوجيه عدة رسائل للاعبين خلال المرحلة المقبلة الصعبة والحاسمة في مسابقتي الدوري وكأس مصر.

وأكد حسين لبيب للاعبي الزمالك، تقديره الكامل لهم بسبب تحمل ظروف النادي وعدم افتعال الأزمات رغم الأزمة المالية التي ظهرت في الفترة الماضية، لكنهم كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تحدي كافة الأزمات ومواصلة النتائج الطيبة.

وأنهي حسين لبيب خلال الجلسة، أزمة مكافآت الفوز المتأخرة للاعبين، بالاتفاق على صرف قيمة مكافأة الفوز بأي مباراة جديدة مرفقة بمكافأة الفوز بإحدى المباريات القديمة ليحصل اللاعبين على المكافأة مضاعفة لمدة 6 مباريات لحين انتهاء كافة المكافآت المستحقة لهم، وهو ما سيتم تطبيقه بداية من مكافأة الفوز علي أسوان أمس بالدوري بثلاثية نظيفة حيث سيحصل اللاعبين على مكافأة الفوز بمباراتين وليس مباراة واحدة.

كما وعد حسين لبيب لاعبي الزمالك بصرف مستحقاتهم في القريب العاجل، مؤكدا أن صرف المستحقات ليس الأمر الصعب بالنسبة للجنة الحالية وإنما الأصعب هو تحقيق البطولات مما يستلزم مواصلة التركيز في المرحلة المقبلة واستمرار الانتصارات.