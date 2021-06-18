شكرا لقرائتكم خبر عن عواد يظهر فى الزمالك ويشارك فى التدريبات بعد "عقابه" أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد محمد عواد، حارس الزمالك، فى مقر النادى اليوم الجمعة، ويشارك فى الوقت الحالى بالتدريبات المقامة على ملعب النادى، بعد قرار الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بإعادته لخوض التدريبات عقب استبعاده من مباراة أسوان الأخيرة، لأسباب عقابية، فى المواجهة التى جمعت الفريقان أمس الخميس، في الجولة الـ26 بالدوري الممتاز.

وشارك جنش فى حراسة مرمى الزمالك بشكل أساسى أمام أسوان واستدعى الجهاز الفنى للفريق، محمد أبو جبل، ليكون بديلا له بعدما كان خارج المعسكر بعد عقاب محمد عواد باستبعاده من معسكر الفريق، ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة مصر المقاصة فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر

وتغلب الزمالك على أسوان بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء، أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، أحرز أحمد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 34 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلة حارس أسوان له، لينفذها بنجاح على يمين الحارس خالد وليد، وأضاف زيزو الهدف الثانى للزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أسوان فى الدقيقة 75، وعزز التونسى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك فوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 88 بعد كرة من شيكابالا إلى بن شرقى الذى هيأها للجزيرى ليسكنها فى شباك أسوان وبهذا الفوز يستمر الزمالك فى صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 58 نقطة، عقب خوضه 26 مباراة حقق خلال الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 47 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.

وخاض مجموعة من لاعبى الفريق الأول بالزمالك ودية مع فريق الأمل بالنادى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، ضمن الاستعدادات للمقاصة بينما يخوض باقى اللاعبين تدريبات اعتيادية فى الوقت الحالى وشارك عواد بها.