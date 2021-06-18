شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستقبل بعثة الرجاء فى مطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وفد من نادي بيراميدز بعثة فريق الكرة بنادي الرجاء المغربي بمطار القاهرة، لدى وصولها مساء اليوم، استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في إطار العلاقات الطيبة والوطيدة بين الناديين، والتعاون بين الشقيقين.

ويحل الرجاء ضيفا في التاسعة من مساء الأحد على بيراميدز باستاد الدفاع الجوي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تجرى مباراة الذهاب يوم 27 يونيو الجاري بمركب محمد الخامس في كازبلانكا.

وكلف ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، وفد من مسئولي النادي لاستقبال بعثة الرجاء المغربي في مطار القاهرة الدولي، وتولى شريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي إنهاء إجراءات دخول الأشقاء لأرض مصر ومرافقة البعثة المغربية حتى الوصول إلى مقر فندق إقامتها بالقاهرة وتلبية كافة طلباتهم وإنهاء أي مشكلات من الممكن أن تواجههم.

وعبرت البعثة المغربية عن شكرها الشديد لإدارة نادي بيراميدز على الاستقبال المميز بالمطار، والذي يأتي في إطار التعاون والعلاقات الوطيدة بين الناديين، مع وعد باستقبال مماثل لبعثة بيراميدز في كازبلانكا قبل خوض مباراة الإياب.

وكان نادى بيراميدز قرر مخاطبة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، من أجل الحصول على الموافقة بحضور الجماهير أمام الرجاء المغربى. أوضح النادي أنه يأمل في الحصول على موافقة الجهات المسئولة لحضور الجماهير لدعم الفريق ممثل مصر الوحيد في بطولة الكونفدرالية، خاصة وأنه يبحث عن نتيجة مطمئنة تمكنه من العبور في الإياب والوصول للنهائي القاري في بنين.



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