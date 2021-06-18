"ركوب أمواج وتزلج وإبحار".. انطلاق مهرجان "الجونة" للألعاب المائية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمود عبدالناصر:

انطلق مهرجان "الجونة" للألعاب المائية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء،

أمس والذي يستمر حتى 20 يونيو الجاري.

ويضم المهرجان الذي يعتبر أكبر حدث دولي للرياضات المائية في مصر والشرق الأوسط، 4 مسابقات وهى :"ركوب الأمواج شراعيًا، وركوب الأمواج بالطائرات الورقية، والتزلج على الأمواج بالحبل، والإبحار"، ويشارك فيها أكثر من 150 لاعب يمثلون 7 دول مختلفة وهى :"مصر، بلجيكا، هولندا، المانيا، سويسرا، ليبيا، كازاخسان".

والتزمت إدارة المهرجان، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان حماية كافة المشاركين والمتابعين للمهرجان الدولي الذي يهدف لجعل مدينة الجونة على الخريطة الدولية للألعاب المائية.

وأصبح "البحر الأحمر" قبلة للبطولات الرياضية الدولية، باعتبار أن السياحة الرياضية هي إحدى الوسائل المهمـة في الترويج للأماكن السياحية في جميع أنحاء العالم، بما يضفي عليها متعة وترفيها.

وتتمتع مصر وخاصة منطقة البحر الحمر بالمقومات الطبيعية من الشواطئ الساحرة وسرعة الرياح التي تجعلها قبلة للرياضات المائية، وإقامة العديد من البطولات الرياضية المحلية والدولية بمشاركة المئات والآلاف من المشاركين بما يساهم في جذب انتباه الصحافة العالمية، ويوجه رسالة قوية الى قدرة مصر على تنظيم الفاعليات الدولية باحترافية وتوجيه رسالة الى العالم عن الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر.

ويأتي هذا المهرجان في إطار استراتيجية "أوراسكوم" للتنمية لدعم الرياضة والفن بما يتناسب مع إمكانيات المدن المتكاملة، من خلال العديد من الفعاليات مثل :"بطولة الجونة الدولية للاسكواش، ومهرجان الجونة السينمائي، ومراثون الجونة".

كما تهدف استراتيجية الشركة للتوسع في المسابقات والأحداث الرياضية لتشجيع السياحة الرياضية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.

والجدير بالذكر أن مدينة الجونة - وهى مدينة متكاملة مجهزة بكافة المرافق والخدمات التي تسهل في تنظيم الفعاليات المحلية والدولية على مدار 32 عاما-، أصبحت مركزا للفعاليات الرياضية والفنية المحلية والدولية، ووجهة مشرفة لمصر ومثل يحتذى به في إقامة مختلف أنواع الفعاليات.

كما أن "الجونة" مدينة صديقة للبيئة ومجهزة بكافة المرافق والخدمات، ومجهزة أيضًا لاستضافة أحداث بهذا الحجم نظرًا لتوافر البنية التحتية للرياضات المائية.

ويوجد بالمدينة 6 مراكز لركوب الأمواج بالطائرات الورقية، و9 مراكز غطس ، ونادي إبحار واحد من أكبر منتزهات في المنطقة و 18 فندقًا مع أماكن إقامة مختلفة لتناسب جميع الاحتياجات، كما تتمتع الجونة بالمقومات الطبيعية من مياه قليلة العمق ورياح تساهم في تنظيم الرياضات المائية.