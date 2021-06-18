السويد تنتزع صدارة مؤقتة بفوز صعب على سلوفاكيا في اليورر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز المنتخب السويدي على نظيره السلوفاكي بهدف متأخر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لكأس أمم أوروبا "يورو 2020" على ملعب "جازبروم أرينا".

وسجل إيميل فورسبيرج لاعب وسط المنتخب السويدي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد المنتخب السويدي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.

وتُستأنف مباريات الجولة الثانية من المجموعة غدًا السبت بمواجهة تجمع بين إسبانيا وبولندا.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الست بالدور الأول للأدوار الإقصائية للبطولة، بالإضافة لأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.