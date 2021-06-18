مشاهدة مباراة انجلترا واسكتلندا في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة انجلترا واسكتلندا فى بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الجمعة 18-6-2021، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة التي تضم كرواتيا والتشيك.

تُسلط الأضواء على ملعب ويمبلي بمدينة لندن، حيث المباراة الأقدم في تاريخ كرة القدم على الإطلاق بين انجلترا واسكتلندا، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2020.

ويرجع أول لقاء بين انجلترا واسكتلندا إلى يوم 30 نوفمبر 1872، أي قبل تأسيس جميع اتحادات كرة القدم المحلية والقارية وحتى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لكن المباراة انتهت آنذاك بالتعادل السلبي على ملعب هاميلتون في اسكتلندا.

ويدخل منتخب انجلترا المباراة بأريحية عكس اسكتلندا، بعدما تمكن الأسود الثلاث من عبور عقبة كرواتيا في اللقاء الأول بهدف وحيد سجله رحيم سترلينج مطلع الشوط الثاني من اللقاء الذي استضافه نفس ملعب مباراة اليوم، ويمبلي.

في المقابل، يرفع منتخب اسكتلندا شعار، لا للهزيمة، للمحافظة على آماله في بلوغ دور ثمن النهائي، بعد أن خسر مباراته الأولى في يورو 2020 أمام المنتخب التشيكي بنتيجة (2-0).

وتمتلك اسكتلندا العديد من المحترفين المتميزين في الدوري الانجليزي من بينهم الظهير الأيسر لليفربول روبرتسون، ونجم وسط مانشستر يونايتد سكوت مكتوميناي، ولاعب نادي أستون فيلا جون مكجين، فضلاً عن مدافع ليدز يونايتد ليام كوبر.

وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق صانع ألعاب أستون فيلا، جاك جريليش، لهذه المقابلة، بسبب عدم تعافيه من إصابة في الساق، الشيء نفسه يخص مدافع آرسنال، كيران تيرني، الذي قد يتخلف عن التواجد مع اسكتلندا اليوم.

تنطلق صافرة بداية مباراة انجلترا واسكتلندا من الحكم الإسباني “انطونيو ماتيو لاهوز” في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب انجلترا واسكتلندا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.