مشاهدة مباراة كرواتيا والتشيك في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة كرواتيا والتشيك فى بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الجمعة 18-6-2021، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة التي تضم انجلترا واسكتلندا.

يحتضن ملعب هامبدن بارك بمدينة غلاسكو في اسكتلندا، المباراة الأولى من المجموعة الرابعة بين الجريح منتخب كرواتيا، والمنتشي بتحقيق البداية المثالية منتخب التشيك.

والبداية مع منتخب كرواتيا، الذي سيواجه شبح فشل الوصول إلى الأدوار الإقصائية للمرة الرابعة، بعدما خسر للمرة الأولى في المباراة الافتتاحية ببطولة اليورو، بعد 5 مباريات، وذلك أمام منتخب انجلترا بنتيجة (1-0).

وسيسعى منتخب كرواتيا إلى تحقيق الفوز على التشيك اليوم للمحافظة على آماله في بلوغ دور ثمن النهائي، قبل المواجهة الحاسمة في الجولة الأخيرة أمام اسكتلندا.

على الجهة المقابلة، أنهى منتخب التشيك عقدته أمام منتخب اسكتلندا بالفوز عليه بهدفين، باتريك تشيك، في المباراة الافتتاحية، وذلك بعد 4 مواجهات على الأراضي الاسكتلندية دون انتصار (تعادل وحيد، 3 هزائم).

ويأمل منتخب التشيك بتحقيق الفوز الثاني على التوالي، لحسم تأهله إلى دور ثمن النهائي، أو على الأقل الخروج بالتعادل للمحافظة على آماله حتى الجولة الأخيرة ببلوغ الأدوار الإقصائية.

تنطلق صافرة بداية مباراة كرواتيا والتشيك من الحكم الإسباني “كارلوس ديل سيرو غراندي” في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة كرواتيا والتشيك في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.