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الامارات | تصنيف جديد لمنتخب الإمارات قبل قرعة المونديال

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محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف جديد لمنتخب الإمارات قبل قرعة المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم المنتخب الإماراتي لكرة القدم إلى التصنيف الثالث بين المنتخبات الآسيوية ليحل مكان نظيره العراقي الذي تراجع إلى الرابع بحسب التصنيف الرسمي الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الجمعة، وسيتم اعتماده خلال قرعة الدور النهائي لتصفيات مونديال "قطر 2022" المقررة في الأول من يوليو المقبل عبر الاتصال المرئي.

وحصد المنتخب الإماراتي 1362.30 نقطة متفوقاً على العراقي (1354.51 نقطة) بعد سلسلة الانتصارات التي حققها الأبيض وتصدر من خلالها ترتيب المجموعة السابعة من التصفيات المزدوجة ليحجز مقعداً مباشراً في نهائيات كأس آسيا "الصين 2023" ويبلغ الدور النهائي المؤهل إلى كأس العالم.

وكان "الأبيض" في التصنيف الرابع برفقة الصين، قبل انتهاء مباريات دور المجموعات للتصفيات المزدوجة، فيما كانت العراق بصحبة بالتصنيف الثالث، أما بعد التصفيات فارتقى المنتخب الإماراتي ليتشارك الأخضر السعودي في التصنيف الثالث.

وبعد التصنيف الجديد لـ"فيفا"، يأتي في المستوى الأول منتخبي اليابان وإيران، وفي المستوى الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، وفي الثالث السعودية والإمارات، وفي الرابع العراق والصين، وفي الخامس عمان وسوريا، والمستوى السادس فيتنام ولبنان.

يذكر أنه سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة على مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة ست منتخبات تتنافس بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى مونديال 2022 مباشرة، فيما يتنافس ثالث كل مجموعة في الملحق القاري، والفائز منهما يلتقي مع رابع كونكاكاف في الملحق العالمي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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