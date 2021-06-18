شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للأهلي ينفي إصابة أكرم توفيق .. واللاعب يشارك في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ما تردد بشأن إصابة أكرم توفيق لاعب الفريق، أو شكواه من أي إصابات، مؤكدا أن اللاعب يشارك بشكل كامل في تدريبات الفريق؛ استعدادا لمباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي غدا السبت.

وأكد الجهاز الطبي أن أكرم توفيق شارك في مران الأهلي أمس الخميس، ومن قبله مران الأربعاء كاملا، بعد تعافيه من إصابة بكدمة في «قصبة القدم» قبل الوصول إلى تونس.

وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب يؤدي التدريبات بشكل كامل ومنتظم دون أي تقليل في الحمل البدني على اللاعب؛ نظرا لجاهزيته الطبية.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غدٍ السبت، على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويدخل الأهلي مباراة الترجي، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية في رادس؛ لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري بالقاهرة.