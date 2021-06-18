شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب السويد ونظيره سلوفاكيا في يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن منتخب السويد تشكيل المنتخب لمواجهة منتخب سلوفاكيا في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة ليورو 2020.
وجاء تشكيل السويد على النحو التالي:
حراسة المرمى: روبن أولسن.
الدفاع: ميكيل لوستيج – فيكتور ليندلوف – ماركوس دانيلسون – لودويج أوجوستينسون.
الوسط: ألبين إيكدال – كريستوفر أولسون – سباستيان لارسون – إيميل فورسبيرج.
الهجوم: إيزاك – بيرج.
أما تشكيل منتخب سلوفاكيا:
حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.
خط الدفاع: بيتير بيكاريك – لوبومير شاتكا – ميلان شكرينار – توماس هوبوتشان.
خط الوسط: يوري كوتشكا – باتريك هروسوفسكي.
أمامهم: مارتن كوشيلنيك – روبيرت ماك – ماريك هامشيك.
الهجوم: أوندري دودا.
وتتصدر سلوفاكيا المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بولندا في الجولة الاولى، بينما خسرت السويد نقطتين بعد تعادلها مع إسبانيا.