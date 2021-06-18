«الموعد.. التشكيل.. القنوات الناقلة.. تاريخ المواجهات».. الأهلي والترجي في نصف نهائي أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد الأهلى لمباراة الترجى التونسى فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء غد السبت، على ملعب حمادى العقربى باستاد رادس.

وتأهل الأهلى إلى نصف نهائى البطولة بعد تخطيه عقبة صن داونز، بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

يدخل النادي الأهلي تحدياً صعباً عندما يحل ضيفاً على فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى المارد الأحمر إلى الدفاع عن اللقب الذي يحمله من العام الماضي، لحصد النجمة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي والترجي



يلتقي النادي الأهلي مع الترجي في السادسة مساء غداً السبت على ملعب حمادي العقربي برادس، وحذر موسيماني بصفة خاصة من مثلث الرعب في صفوف باب سويقة الذي يضم حمدو الهونى وعبد الرؤوف بن غيث ومحمد على بن رمضان.

المران الأخير

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة على ستاد رادس، استعدادا لمباراته ضد الترجى التونسى، ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلائم مع طريقة لعب الترجى بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه.

تغييرات في التشكيل

ينتظر أن يجرى موسيمانى تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام الترجى لاسيما مع تعافى التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق من الإصابة وبالتالى سيعتزم موسيمانى إعادته للجبهة اليسرى كما يحسم موقف الجبهة اليمنى في غياب محمد هانى للإصابة فيما بات أفشة جاهزاً للمباراة بعد تعافيه من الإصابة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

تاريخ المواجهات

سبق للأهلي أن التقى مع الترجي 10 مرات في بطولات إفريقيا بواقع 20 مباراة بين الفريقين، التفوق في المواجهات المباشرة جاء في صالح الأهلي الذي فاز في 8 مباريات وخسر أمام الترجي 4 مرات، وتعادل في 8 مباريات وسجل الأهلي 24 هدفًا، في المقابل سجل الترجي 19 هدفًا.

ولعب الأهلى مع الترجى من قبل فى 20 مباراة، كانت الغلبة للأهلى فى 8 منهم، وحسم التعادل 8 مباريات، بينما فاز الترجى فى أربع مباريات. حسبما نشر موقع "مبتدأ".

وكانت البداية فى 1990، فى دور الـ 16 للبطولة، وحينها فاز الترجى بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل السلبى فى مباراتى الذهاب والإياب.

القنوات الناقلة

من المقرر أن تذاع المباراة الأهلي والترجي حصريا عبر قنوات «beIN Sports HD 4» علي تردد:

علي القمر: نايل سات

تردد11054

معدل الترميز 27500 – 2/3

المعلق هو محمد بركات، هو معلق محايد بين الناديين العربيين الأهلي المصري والترجي التونسي.



يواصل النادي الأهلي تدريباته يوميا علي الملعب الفرعي في استاد رادس، استعدادًا للمباراة الترجي التونسي غدا السبت المقبل في حضور بعثة الفريق برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.