شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صديق يضع خطة إسقاط الترجي.. ويؤكد: البدء بأفشة ضروري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد صديق نجم النادي الأهلي السابق، أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر، هو أنسب لاعب يمكنه تعويض غياب محمد هاني ظهير أيمن الأهلي، في مباراة الترجي المرتقبة بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال صديق في تصريحات عبر برنامج "60 دقيقة" عبر أون سبورت 2: عدم وجود بيكهام سيصعب مهمة الظهير الأيمن في الأهلي، ولكن أكرم توفيق يمكنه اللعب في هذا المركز وكذلك رامي ربيعة ولكن الأهلي قادر على تخطي مباراة الذهاب، وأفضل البدء بأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن لأنه الأنسب وليس لديه أزمة في هذا المركز خاصة أنه سبق له اللعب في ذلك المركز مع المنتخب الأولمبي ومع الأهلي ولديه سرعات ويجيد الدفاع، ومباراة الذهاب تحتاج إلى التقفيل الدفاعي بشكل جيد.

أضاف: لا أفضل البدء بالشحات في مركز الظهير الأيمن لأن المباراة ليست سهلة وستحتاج إلى خطة دفاعية، اللاعبين الكبار أصحاب الخبرات لديهم دور مؤثر جداً داخل الملعب وخارجه، الشناوي كان له دور كبير جداً بين شوطي مباراة القمة في نهائي القرن، والأهلي لا يعتمد على الأمور الفنية فقط.

واصل: إذا كان أفشة جاهز للمباراة فيجب البدء به، خاصة وأن إصابته في الأنكل وليست إصابة عضلية تحتاج إلى وقت طويل وحذر، وأفشة من أهم اللاعبين، وهو من اللاعبين الذين لا يحتاجون وقت طويل للعودة، وإذا كان جاهزاً حتى بنسبة 80% أتمنى أن يبدأ اللقاء.

واختتم: مباراة الأهلي والترجي تمثل ديربي شمال أفريقيا، والترجي حصد دوري الأبطال مرتين في السنوات الأخيرة، والأهلي الأكثر تتويجاً باللقب والفريقين حافظين بعض والمباراة المقبلة شوط أول فقط ونتمنى أن يحقق الفريق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة.