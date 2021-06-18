شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب يحضر ودية الزمالك مع فريق الأمل استعدادا للمقاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طارق مصطفى نجم الزمالك السابق ومدرب منتخب مصر المتواجد ضمن الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى، على حضور مباراة الفريق الأول بالزمالك الودية أمام فريق الأمل، المقامة على ملعب النادى الأببيض، وتواجد طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، بجانب بدر حامد مدير القطاع، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاع الناشئين فى اللقاء الودى للزمالك.

ويخوض الزمالك مباراة ودية لتجهيز عدد من لاعبى الفريق الأول أمام فريق الأمل في إطار الاستعدادات لمباراة مصر المقاصة، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بدور ربع نهائي بطولة كأس مصر، وجاء مشاركة لاعبى الفريق الأول "اختيارية" بناء على رؤية الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على أن يخوض باقى اللاعبين الغير مشاركين فى الودية تدريبات اعتيادية عقب اللقاء الودى.

وجاء تشكيل الفريق الأول بالزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد قنديل.

خط الدفاع: حاتم سكر – محمود علاء – حسام عبد المجيد – رضا محمد.

خط الوسط الدفاعي: محمد أشرف روقا – حمدي علاء.

خط الوسط الهجومي: محمود عبدالرازق شيكابالا – سيف جعفر – حسام أشرف.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

وجاء تشكيل فريق الأمل كالتالي:

حراسة المرمى: سيد عطية.

خط الدفاع: أحمد زكي – محمد عوض – أحمد رضا- حسام حسن.

خط الوسط: يحيى مفتاح – إيهاب يوسف.

خط الوسط الهجومي: سيف محسن – سيد عبد الله – مصطفى مدحت شعلة.

خط الهجوم: أحمد محمد .



طارق يحيى وطارق مصطفى ومحمود علاء