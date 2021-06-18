شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..دينا الطيبى لاعبة السباحة: بحب منى زكى ونفسى أكون مصممة أزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " دينا الطيبى " لاعبة السباحة فى نادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



دينا الطيبى لاعبة السباحة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

التصميم سواء الازياء أو الديكورات

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

المكرونة و الكيك والسلطات



اللاعبة بعيدا عن الرياضة

من نجمك المفضل ؟

احمد حلمى

من مطربك المفضل ؟

كاردى بى



دينا الطيبى

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

مصممة أزياء

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

مش بهتم ، وبكمل طريقى

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

منى زكى



لاعبة السباحة

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الفورال طبعا ، أكتر حاجة مناسبة للرياضيين خاصة

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية

الأفضل يكون رياضى بس يكون فى لعبة ثانية .



لاعبة سموحة

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

هحاول أقنعه ان الرياضة مهمة بالنسبة لى، والسباحة طبعا