شكرا لقرائتكم خبر عن اروابارينا لبيراميدز : السعيد وإكرامي ورمضان ودونجا فقط من يستحقون اللعب اساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز انتقادات لاذعة للاعبيه بعد الخسارة بثلاثية نظيفة من سموحة في الجولة الأخيرة التي خاضها الفريق ببطولة الدوري العام، ورغم إعلان المدرب تحمله المسئولية كاملة إلا أنه أكد في الوقت ذاته لإدارة الكرة بالنادي عدم رضاه عن مستوى معظم اللاعبين الذين تم التعاقد معهم قبل قدومه من قبل ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي ومساعده عمرو بسيوني مدير التعاقدات.

وعلم الخليج 365 أن أروابارينا أكد لإدارة بيراميدز أن هناك 4 لاعبين فقط هم من يستحقوا ارتداء قميص بيراميدز ويستحقون المشاركة بشكل أساسي، ويملكون الرغبة والقدرات التي تمكنهم من المنافسة على البطولات وهم الحارس شريف اكرامي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ونبيل عماد دونجا.

وأوصى أروابارينا في ظل رحيله المؤكد نهاية الموسم بالتعاقد مع 5 لاعبين في مراكز المهاجم الصريح والجناح المهاجم ولاعب الوسط المدافع والمساك والظهير الأيسر، مؤكداً أن الفريق بقوامه الحالي غير قادر على المنافسة في البطولات سواء على المستوى المحلي أو القاري.