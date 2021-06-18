شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مصرى يشارك فى منافسات المصارعة بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الإتحاد الدولى للمصارعة الحكم المصرى شريف حلاوة لإدارة منافسات المصارعة في دورة الالعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو نهاية يوليو المقبل.

الاختيار تم بناءا على مشاركاته فى مختلف البطولات، والتصفيات التى تم من خلالها اختيار الحكام المقرر مشاركتهم فى أولمبياد طوكيو، وهى بطولة العالم والبطولات المؤهلة بتونس وبلغاريا.

ونجح 8 لاعبين من منتخب المصارعة فى التأهل الى دورة الالعاب الأولمبية وهم كل من هيثم فهمى ومحمد إبراهيم كيشو ومحمد مصطفى عبداللطيف منيع، وضياء جودة وعمرو رضا ويوسف حميدة وتشارك من البنات سمر حمزة و إيناس خورشيد.

وشارك لاعبى المصارعة في بطولة بولندا الدولية ثم توجها الى بلغاريا لاقامة معسكر بصوفيا استعدادا للاولمبياد ،بينما توجهت سمر حمزة الى ايطاليا لاقامة معسكر هناك