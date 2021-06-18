شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطالب "مدفعجية الأهلى" باستغلال تراجع مستوى معز بن شريفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى من لاعبيه المميزون بالتصويب من مسافات بعيدة وعلى رأسهم محمد مجدى أفشة وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر، باستغلال عدم إجادة معز بن شريفية حارس مرمى الترجى التونسى للتصويبات البعيدة لهز شباكه على ملعبه للخروج بنتيجة إيجايبة تساهم فى تعزيز أمال المارد الاحمر فى بلوغ المباراة النهائية لدوري الابطال الافريقى.

ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلائم مع طريقة لعب الترجى بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه، وأبرزها التصويب المباشر على المرمى والهجمات المرتدة السريعة، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع الترجى وهز شباكه .

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة على ستاد رادس، استعدادا لمباراته ضد الترجى التونسى المقرر لها السادسة مساء غداً السبت على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الابطال الافريقى، حيث يضع بيتسو موسيماني الرتوش الأخيرة على خطة مباراة الغد وطريقة اللعب التي سيعتمدها في مواجهة بطل تونس.

أفكار كثيرة تدور في ذاكرة بيتسو موسيماني حول الخطة وأسلوب اللعب الذي ينوي تطبيقه في مباراته ضد الترجى التونسى من أجل مواصلة العروض القوية التي يقدمها النسور الحمر تحت قيادته، باعتبار أن مواجهة رادس فاصلة في مشوار الأهلي نحو الصعود للمباراة النهائية لدوري الابطال الافريقى الذى يحمل لقبه.

وينتظر أن يجرى موسيمانى تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام الترجى لاسيما مع تعافى التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق من الإصابة وبالتالى سيعتزم موسيمانى إعادته للجبهة اليسرى كما يحسم موقف الجبهة اليمنى في غياب محمد هانى للإصابة فيما بات أفشة جاهزاً للمباراة بعد تعافيه من الإصابة.