شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلي لمباراة الترجي غداً بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير الأهلاوية مباراة الترجي غداً ، السبت، بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في تونس حيث يتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهل مهمة الفريق في مباراة العودة يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة.

في السطور التالية ، نلقي الضوء على عدة تساؤلات تشغل أذهان الأهلاوية بشأن أخر ترتيبات وأستعدادات المارد الأحمر لموقعة الغد المرتقبة.

س: ما هي أخر استعدادات الأهلي لمباراة الترجي ؟

ج:الأهلي يخوض مران اليوم في السادسة مساءً بتوقتي القاهرة ، الخامسة مساءً بتوقيت تونس على ملعب حمادي العقربي برادس وهو نفس موعد وملعب المباراة.

س: ماذا عن مؤتمر موسيماني الصحفي الذي سيتحدث خلاله عن مباراة الترجي؟

ج: المؤتمر يُقام اليوم ،الجمعة، في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بقاعة المؤتمرات في إستاد حمادي العقربي ويحضره أيضاً أحد كباتن الأهلي.

س: ما هي نتيجة أخر مسحة خضع لها الأهلي قبل مباراة الغد؟

ج: أخر مسحة أجراها الأهلي صباح أمس وتم الإعلان عن نتيجتها منذ ساعات وجاءت سلبية ليتأكد عدم إصابة أي لاعب في الأهلي بفيروس كورونا .

س: ماذا عن موقف أحمد رمضان بيكهام من المباراة بعدما تعرض للإصابة في مران الأمس.

ج: سيخضع للفحص الطبي قبل مران اليوم لتحديد موقفه من مباراة الترجي بعدما غادر مران الأمس للإصابة بإجهاد فض العضلة الضامة.