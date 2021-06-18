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كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلي لمباراة الترجي غداً بدوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير الأهلاوية مباراة الترجي غداً ، السبت، بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في تونس حيث يتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهل مهمة الفريق في مباراة العودة يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة.

في السطور التالية ، نلقي الضوء على عدة تساؤلات تشغل أذهان الأهلاوية بشأن أخر ترتيبات وأستعدادات المارد الأحمر لموقعة الغد المرتقبة.

س: ما هي أخر استعدادات الأهلي لمباراة الترجي ؟

ج:الأهلي يخوض مران اليوم في السادسة مساءً بتوقتي القاهرة ، الخامسة مساءً بتوقيت تونس على ملعب حمادي العقربي برادس وهو نفس موعد وملعب المباراة.

س: ماذا عن مؤتمر موسيماني الصحفي الذي سيتحدث خلاله عن مباراة الترجي؟

ج: المؤتمر يُقام اليوم ،الجمعة، في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بقاعة المؤتمرات في إستاد حمادي العقربي ويحضره أيضاً أحد كباتن الأهلي.

س: ما هي نتيجة أخر مسحة خضع لها الأهلي قبل مباراة الغد؟

ج: أخر مسحة أجراها الأهلي صباح أمس وتم الإعلان عن نتيجتها منذ ساعات وجاءت سلبية ليتأكد عدم إصابة أي لاعب في الأهلي بفيروس .

س: ماذا عن موقف أحمد رمضان بيكهام من المباراة بعدما تعرض للإصابة في مران الأمس.

ج: سيخضع للفحص الطبي قبل مران اليوم لتحديد موقفه من مباراة الترجي بعدما غادر مران الأمس للإصابة بإجهاد فض العضلة الضامة.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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