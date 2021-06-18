شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجلي يترقب عروضاً أوروبية خلال أيام بعد تسويقه خارجياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمد مجلي نجم وسط المقاولون العرب، عرضين أوروبيين خلال أيام، وذلك بعد دخوله في حسابات بعض الأندية عقب تألقه مع ذئاب الجبل، في الوقت الذي يسعى خلاله نادي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب لتعويض رحيل فرجاني ساسي.

وكان مجلي قد طلب من وكيله، البحث عن عروض في الدوريات الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، في ظل رغبته بالاحتراف الخارجي.

وتعاقد المقاولون العرب مع محمد مجلي فى يونيو 2018 قادما من نادي بنى سويف خلال الانتقالات الصيفية، مقابل حصول بنى سويف على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه بجانب الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب لأى نادٍ آخر.

وكان الزمالك يرغب فى ضم محمد مجلى فى انتقالات شهر يناير الماضى، إلا إن مشاركة اللاعب مع فريقه فى الكونفدرالية الأفريقية وعدم تمكنه من المشاركة مع الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا حينها منع الزمالك من اتمام الصفقة.