شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجلي يترقب عروضاً أوروبية خلال أيام بعد تسويقه خارجياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب محمد مجلي نجم وسط المقاولون العرب، عرضين أوروبيين خلال أيام، وذلك بعد دخوله في حسابات بعض الأندية عقب تألقه مع ذئاب الجبل، في الوقت الذي يسعى خلاله نادي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب لتعويض رحيل فرجاني ساسي.
وكان مجلي قد طلب من وكيله، البحث عن عروض في الدوريات الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، في ظل رغبته بالاحتراف الخارجي.
وتعاقد المقاولون العرب مع محمد مجلي فى يونيو 2018 قادما من نادي بنى سويف خلال الانتقالات الصيفية، مقابل حصول بنى سويف على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه بجانب الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب لأى نادٍ آخر.
قصة انتقال مجلى إلى المقاولون العرب جاءت بشكل طريف، حيث كان اللاعب قريباً من الانضمام إلى الأهلى بعد قيام أحد أصدقائه بعرض أسطوانة لملخص لبعض مبارياته مع بنى سويف على علاء ميهوب نجم الأهلى السابق، والذى تحدث مع حسام البدرى المدير الفنى للنادى الأهلى حينها وكانت المفاوضات ستبدأ فى هذا التوقيت لكن تغير الأمر لخروج النادى الأهلى من البطولة الأفريقية ورحيل حسام البدرى عن القلعة الحمراء.
علاء ميهوب لم يتخلى عن موهبة مجلى وقام بعرض اللاعب على علاء نبيل المدير الفنى للمقاولون آنذاك، ليتحدث مع مجلى وبعدها أنهى مسئولو المقاولون الاتفاق مع نادى بنى سويف على الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب واتمام الصفقة مقابل حصول بنى سويف على مبلغ مليون ونصف بجانب الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع لأى فريق آخر .