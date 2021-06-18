شكرا لقرائتكم خبر عن تراوري يعود للقاهرة وينتظم فى معسكر بيراميدز استعداداً للرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الدولي البوركيني إيريك تراوري صانع ألعاب بيراميدز إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده الذي شارك فيه مؤخرا على هامش الأجندة الدولية لفيفا، وغاب بسببه عن مباراة سموحة الأخيرة في الدوري. وينتظم تراوري مساء اليوم في تدريبات فريق الكرة بالملعب الفرعي للدفاع الجوي بعد عودته مساء أمس للقاهرة، استعدادا لدعم فريقه في مواجهة الرجاء المغربي بكأس الكونفدرالية.

وقرر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز الدخول مساء اليوم في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الرجاء في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويحل الرجاء ضيفا في التاسعة من مساء الأحد على بيراميدز باستاد الدفاع الجوي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تجرى مباراة الذهاب يوم 27 يونيو الجاري بمركب محمد الخامس في كازبلانكا.

ويخوض الفريق تدريبه مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن يدخل بعده في معسكره المغلق بأحد الفنادق، ويؤدي مرانه الأخير في السابعة من مساء السبت على الملعب الرئيسي للدفاع الجوي، ويسبقه في السادسة والنصف مؤتمرا صحفيا للمدير الفني وقائد الفريق للحديث عن التحضيرات للمباراة الهامة.